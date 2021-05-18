ОКБ в Рязани вернулась к полноценной работе после пандемии

Областная клиническая больница в Рязани вернулась к полноценной работе после пандемии. О возвращении медучреждения к «доковидной» жизни сообщает региональный минздрав.

В прежнем режиме теперь работают терапевтические, ревматологическое и гастроэнтерологическое отделения. Хирургические отделения также возобновили плановый прием, в том числе нейрохирургия.

«На днях операцию провели для пациентки с доброкачественной опухолью, невриномой мостомозжечкового угла. Хирургическая бригада работала несколько часов, операция завершилась успешно», - рассказал главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

На базе ОКБ работал самый большой ковид-госпиталь в регионе. До сокращения инфекционных коек медучреждение оказывало, в основном, только экстренную помощь.

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