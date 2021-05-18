До конца сентября в 1-ом Гражданском переулке закроют движение транспорта

18 мая в 22:00 закроют движения транспорта по 1-му Гражданскому переулку (на сайте мэрии – проезду), сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, закрыто движение будет до 30 сентября. Причина – дорожно-строительные работы.

На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Ранее сообщалось, что по ночам будет закрыт проезд на одном из участков Касимовского шоссе, а на улице Грибоеда запретят парковку.

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