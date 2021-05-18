В четырех районах Рязанской области 18 мая отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
18 мая в четырех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рыбновский район:
- село Токарево — с 09:00 до 17:00;
- деревня Бражкино, деревня Чемрово, деревня Старое Батурино, деревня Чурилково — с 12:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- село Гулынки — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Старобокино — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- село Лесуново — с 09:00 до 17:00.
Кроме того, в селе Шумашь Рязанского района с 10:00 до 17:00 планируется «абонентские ТП» без отключения населенного пункта от электричества.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!