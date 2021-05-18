В четырех районах Рязанской области 18 мая отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

18 мая в четырех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- село Токарево — с 09:00 до 17:00;

- деревня Бражкино, деревня Чемрово, деревня Старое Батурино, деревня Чурилково — с 12:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Гулынки — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Старобокино — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- село Лесуново — с 09:00 до 17:00.

Кроме того, в селе Шумашь Рязанского района с 10:00 до 17:00 планируется «абонентские ТП» без отключения населенного пункта от электричества.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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