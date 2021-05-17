Рязанцу, забившему кочергой насмерть подругу, дали 7 лет колонии

Суд признал 45-летнего рязанца виновным в избиении до смерти своей сожительницы и приговорил его к 7 годам лишения свободы, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Рязанского МСО и суд установили, что в новогодние праздники 2021 года в селе Емельяновка Спасского района мужчина во время пьяного конфликта более 30 раз ударил свою сожительницу кулаками, ногами и кочергой.

В результате происшествия женщина скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.

Что касается причины конфликты, то женщина имела неосторожность потерять деньги, которые ее мужчина собирался потратить на алкоголь.

Во время следствия обвиняемый полностью признал вину. Теперь ближайшие несколько лет он проведет в колонии строгого режима.

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