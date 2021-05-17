На улице Грибоедова запретят парковку транспорта

Власти Рязани планируют с 10 июня запретить остановку и стоянку транспорта на участке улицы Грибоедова с правой стороны при движении от площади Свободы до Кремлевского вала. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина запрета - обеспечение безопасности дорожного движения, беспрепятственный встречный разъезд транспорта и упорядочение парковки.

Для этих целей на указанном участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Ранее сообщалось, что до 31 мая по ночам будет закрыто движение на Касимовском шоссе (читать подробнее).

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