Касимовское шоссе по ночам будут закрывать для движения транспорта

По ночам с 17 по 31 мая на Касимовском шоссе от пересечения с улицей Тимуровцев до пересечения с улицей Советской Армии закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина закрытия – дорожно-строительные работы. По информации властей, точное время закрытия – с 23:00 до 05:00.

Ранее сообщалось, что из-за реконструкции перекрестка Касимовского шоссе и улицы Советской Армии целый месяц не будут ходить троллейбусы четырех маршрутов. Их заменят муниципальные автобусы и маршрутки (читать подробнее).

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