В Клепиковском районе лесовоз протаранил автобус для перевозки детей

Фото: ГИБДД по Рязанской области.

17 мая в пятом часу дня на участке Егорьевского шоссе в Рязанской области на повороте около деревни Тюврищи произошло ДТП. Лесовоз MAN с подмосковными номерами совершил столкновением со школьным ПАЗом.

Фото: ГИБДД по Рязанской области.

В результате у автобуса оказалась повреждена вся левая сторона и снесен левый задний угол, а лесовоз завалился на бок. К счастью, ПАЗ ехал без пассажиров, и его водитель не пострадал. А вот водитель лесосовоза получил травмы. Груз высыпался на дорогу и обочину. Образовалась пробка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.