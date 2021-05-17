Рязанские нефтяники собрали ветеранов войны на праздничный концерт

Фото: АО РНПК.

На посвященное 76-й годовщине со Дня Победы мероприятие, названное «В пылающий адрес войны», были приглашены ветераны Великой Отечественной, труженики тыла и бывшие работники нефтезавода и молодежь.

Фото: АО РНПК.

- В истории нашего Отечества есть величественная страница – 9-ое мая 1945 года – День Победы в Великой Отечественной войне, - сказал в приветственном слове генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов. - 76 лет этот день объединяет весь многонациональный советский народ. Ведь на борьбу с фашизмом в 1941 году поднялась вся наша огромная страна - мужчины и женщины, пожилые и дети. Победу ковали и на передовой, и в тылу. Ее ценой стал героизм и мужество наших дедов и прадедов, матерей и бабушек. Наша с вами задача сегодня - сохранить память о великом подвиге нашего народа, пресекать попытки переписать историю и осквернять подвиг советских воинов, любить и беречь свою Родину.

Фото: АО РНПК.

В музыкально-патриотической программе прозвучали стихи и песни военного времени. Под звуки тех мелодий зрители вспоминали своих близких, отстоявших мир на земле.

Отметим, что в текущем году РНПК принимает активное участие в праздновании 76-летия Победы. На одной из самых высоких точек предприятия – на установке каталитического крекинга высотой 54 метра работники подняли знамя Победы как символ доблести и славы для поколения фронтовиков за мирное небо.

Фото: АО РНПК.

Работники завода приняли участие в акции «Диктант Победы». Молодые специалисты РНПК навестили 21 ветерана – бывших работников завода и передали им подарки. На этой неделе молодежь РНПК отправится еще по 250 адресам и передаст подарки ветеранам войны и труженикам тыла города.