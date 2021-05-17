Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 мая 2021 17:50

18 мая в Рязани ожидается рекордная жара

По области воздух в отдельных районах прогреется до +33
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

МЧС опубликовало прогноз погоды для Рязанской области на 18 мая. По сообщению местного филиала Росгидромета, во вторник ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в отдельных районах достигнет +33.

По региону ночью термометры покажут +13...+18, днем +28...+33 градусов. Таким образом, в Рязани стоит ждать обновления температурного рекорда для 18 мая, который пока составляет +28,9 градуса и был установлен в 1967 году.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, а в светлое время суток местами порывы 12-17 м/с.