18 мая в Рязани ожидается рекордная жара

МЧС опубликовало прогноз погоды для Рязанской области на 18 мая. По сообщению местного филиала Росгидромета, во вторник ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в отдельных районах достигнет +33.

По региону ночью термометры покажут +13...+18, днем +28...+33 градусов. Таким образом, в Рязани стоит ждать обновления температурного рекорда для 18 мая, который пока составляет +28,9 градуса и был установлен в 1967 году.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, а в светлое время суток местами порывы 12-17 м/с.