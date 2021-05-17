Пропавший в 2018 году рязанец попал к обнинским цыганам

Долгожданное возвращение домой. Фото: vk.com/lizaalert_kalyga_real

Поисковый отряд «Лиза Алерт» рассказал, как в городе Обнинске нашелся пропавший без вести Константин Кривцов. Ранее сообщалось, что родственники последний раз видели Константина Егоровича в 2018 году.

В один из майских дней в обнинское кафе «Клен» зашел мужчина, который не понимал, где находится, и утверждал, что он из Рязанской области. Об этом стало известно местным волонтерам, и они связались с полицией. Пожилой человек неуверенно называл себя Гребцовым, но при поиске в базе данных по имени-отчеству нашлась созвучная фамилия – это был он!

Только волонтеры обрадовались такой удаче, как дедушка вновь исчез (видимо, испугался внимания)… Пришлось по камерами и с помощью пользователей соцсетей восстанавливать его примерный маршрут. В конце концов пропавшего увидели на Киевском шоссе, и вскоре организовали телефонный разговор с его братом.

Затем Константина Егоровича доставляют в дежурную часть, чтобы соблюсти все процедуры:

«Следуют опросы и выяснение обстоятельств пропажи, но наш бодрый дед страдает провалами в памяти и многое не помнит, но главное живой», - вспомнили в отряде «Лиза Алерт».

За дедушку говорят горожане. Многие видели, как цыгане привозили его на АЗС, где он попрошайничал, а затем забирали. Люди уже знали бродягу и тоже пытались помочь.

Некоторые трудности возникли с отправкой Константина Егоровича домой. В тот же день никто из близких приехать не мог, но двое волонтеров с позывными «Сюз и Евген» вызвались отвезти мужчину самостоятельно. 4,5 часа пути, и исчезнувшего родственника уже встречает его сестра-близнец.