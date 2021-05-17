Минтранс объяснил, почему на Солотчинском мосту несколько дней будет пробка

С 17 по 21 мая на Солотчинском мосту через Оку может быть затруднено движение транспорта. Об этом сообщил региональный минтранс в ответ на сообщение одного из автомобилистов.
«Готовьтесь к очередным пробкам на Солотчинском мосту. Там, видимо, снова затевается ремонт. Гаишники с ремонтниками расставляют знаки "сужение дороги"», - написал рязанец.
Специалисты министерства оперативно отреагировали на пост и сообщили, что с 17 по 21 мая на мосту будут отбирать пробы в рамках судебной экспертизы.
«В это время движение автомобильного транспорта по Солотчинскому мосту через Оку может быть затруднено. Уважаемые автомобилисты, учитывайте данную информацию при планировании своего маршрута!» - говорится в сообщении.
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