На прилавке в Сасовском район обнаружили потенциально опасное сало. Фото: Сергей ГАПОН

В Сасовском районе обнаружили потенциально опасное свиное сало, сообщает пресс-служба рязанского управления Россельхознадзора.

Проверка специалистов ведомства установила, что на хранении в торговой точке предпринимателя находилось соленое свиное сало. Однако, ветеринарных сопроводительных документов на товар у торговца не было. Поэтому инспекторы не смогли определить происхождение сала и его ветеринарно-санитарное состояние.

За выявленные нарушения предпринимателя привлекли к административной ответственности со штрафом на сумму 3 тысяч рублей.

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