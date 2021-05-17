В ДТП под Рязанью один человек погиб, четверо пострадали – подробности

Последствия ДТП на трассе М-5 «Урал» под Рязанью 16 мая. Фото: 62.мвд.рф

Полиция опубликовала подробности ДТП, которое случилось 16 мая на трассе М-5 «Урал» под Рязанью. В результате автокатастрофы один человек погиб, четверо пострадали.

Примерно в 9:10 на 172 километре (Рыбновский район) местный житель на Renault Logan, не справившись с управлением, столкнулся со встречной «Ладой Грантой» 50-летнего жителя Пензенской области. «Ладу» отбросило под автобус, контакт с которым произошел по касательной.

В результате смертельные травмы получил 58-летний пассажир «Лады». В больницу госпитализированы водители обоих автомобилей, пассажиры Renault и «Гранты» - 20 и 52 лет соответственно.

Последствия ДТП на трассе М-5 «Урал» под Рязанью 16 мая. Фото: 62.мвд.рф

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