Очередная авария на водопроводе с массовыми отключениями случилась в Рязани

Утром 17 мая в Рязани случилась очередная авария на водопроводе. Она обернулась массовыми отключениями холодной воды в Дашково-Песочне с 9:30.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, аварийно-восстановительные работы планируется завершить до 17:00. А пока одного из коммунальных благ остались следующие адреса:

- ул. Зубковой, д. 1, д. 2, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 6б, д. 6а;

- ул. Тимуровцев, д. 11, д. 12/1, д. 12а;

- ул. Верхняя, д. с 6 по 72 (четная и нечетная сторона, частный сектор), д. 50;

- ул. Тимакова, д. 3, д. 5, д. 7 (школа №67);