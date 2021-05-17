Рязанская ГИБДД высказалась о машинах с иностранными номерами

На фото госномер автомобиля непризнанного государства ДНР. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот время очередных рейдов в Рязани под особое внимание ГИБДД попали автомобили с госномерами иностранных государств. Номера остановленных машин сверяли с информацией баз данных областного управления ГИБДД и, если выявлялись нарушения правил дорожного движения, на водителей составляли административные протоколы.

«На сегодняшний день система автоматической фиксации административных правонарушений Рязанской области способна распознавать и фиксировать транспортные средства с иностранными государственными регистрационными знаками», - уверенно заявили в региональном УМВД.

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