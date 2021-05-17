На М-5 рязанец устроил жуткое ДТП, протаранив на грузовике «Ладу»

Последствия ДТП с участием DAF и «Лады Гранты» на М-5 в Спасском районе. Фото: УМВД по Рязанской области.

На 233 километре М-5 «Урал» рязанец на грузовике устроил страшное ДТП. Управляя DAF c полуприцепом, 38-летний мужчина протаранил попутную «Ладу Гранту».

Случилось это примерно в 12:10 16 мая близ деревни Пахотино (Спасский район). По данным УМВД по Рязанской области, водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию.

В результате столкновения 54-летняя пассажирка «Лады» скончалась на месте ДТП от полученных травм. Водитель легковушки госпитализирован.

Последствия ДТП с участием DAF и «Лады Гранты» на М-5 в Спасском районе. Фото: УМВД по Рязанской области.

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