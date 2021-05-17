Под Рязанью подростков на мопеде отделили от верной гибели доли секунды

Подростки на мопеде чудом не попали в ДТП под Рязанью. Фото: кадр видео со страницы vk.com/rzn_life_vk

Под Рязанью, в районе села Алеканово, подростки на мопеде чудом не попали в ДТП, выжить в котором у них было бы мало шансов. От столкновения со встречным автомобилем ребят отделило очень небольшое расстояние и буквально доли секунды.

Молодой человек, сидевший за рулем, быстро ехал по «спасской» трассе, обгоняя попутные машины, и в какой-то момент решил повернуть налево. Сделал он это наобум – не снижая скорость и не убедившись в безопасности маневра. Как благополучно все обошлось в итоге, запечатлено на видео в группе RZN_LIFE.

В ГИБДД на инцидент уже отреагировали:

«Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и приняты необходимые меры», - сообщает пресс-служба областного управления.

Также дорожные полицейские отметили, что активно проводят профилактические мероприятия по пресечению нарушений ПДД водителями мототранспорта.