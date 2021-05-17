Как в воду канул: приставы ищут рязанца, серьезно задолжавшего по алиментам.

Судебные приставы-исполнители разыскивают 30-летнего Нестерова Геннадия Георгиевича, чей долг по алиментам на сына 2013 года рождения составляет 196 тысяч рублей.

Так как ни по месту регистрации, ни по последнему известному месту жительства в селе Шостье Касимовского района мужчину найти не могут, а сам на связь он не выходит, то приставы объявили его в розыск.

Ранее сообщалось, что судебные приставы-исполнители разыскивают и 31-летнего Рожкова Григория Васильевича, чей долг по алиментам на дочку 2018 года рождения составляет 243 тысячи рублей (читать подробнее с фото).

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если у вас есть информация о местонахождении Нестерова и Рожкова, сообщите в дежурную часть УФССП России по Рязанской области по телефону: +7 (4912) 29-45-00.

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