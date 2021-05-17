Рязанцам для счастья нужно 145 тысяч рублей в месяц.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Чтобы чувствовать себя счастливыми, рязанцам в среднем нужно 145 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.
Отметим, что с момента проведения аналогичного опроса три года назад «счастье» для рязанцев подешевело на 2 тысячи рублей.
Минимальная сумма для рязанцев, чтобы чувствовать себя счастливыми, в январе 2021 года составляла 140 тысяч рублей, а максимальная - 150 тысяч рублей - пришлась на 2019 год.
В среднем жителям России для счастья нужно 173 тысяч рублей в месяц.
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