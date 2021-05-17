За съемку красот Мещеры с дрона можно схлопотать крупный штраф

Окский биосферный заповедник пригрозил крупными штрафами за нелегальный запуск квадрокоптеров и прочих беспилотников.

Окский биосферный заповедник пригрозил крупными штрафами за нелегальный запуск квадрокоптеров и прочих беспилотников. В последнее время, утверждают в учреждении, участились случаи «нарушений порядка использования воздушного пространства над особо охраняемыми природными территориями».

«За нелегальный запуск беспилотного воздушного судна ст. 11.4 КоАП предусматривает штрафы: для физических лиц они составляют до 50 тыс. рублей, а для юридических — до 300 тыс. рублей», - отмечают представители заповедника.

Далее госучреждение цитирует целый ряд законов, чтобы доказать одно: красоты уголков Мещеры, отнесенных к объектам общенационального достояния, с высоты вот так просто снимать запрещено. И речь, конечно, не только о Мещере, но и о других территориях, над которыми установлены зоны ограничения полетов.

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