В трех районах Рязанской области 17 мая отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
17 мая в трех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Рязанский район:
- село Дубровичи (улицы Полевая, Пушкина, Усюкина, Школьная) — с 09:00 до 16:00.
Рыбновский район:
- село Федякино (коттеджный поселок Белые росы) — с 09:00 до 15:00;
- деревня Войнюково — с 09:00 до 16:00.
Кораблинский район:
- деревня Хмелевое, деревня Воротцы, село Пустотино, поселок Малые Выселки, поселок Быковская Степь — с 09:00 до 17:00;
- село Ключ (микрорайон Молодежный) — с 12:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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