В Рязанской области прогнозируют аномальную жару.

ГУ МЧС по Рязанской области предупредило жителей регионе об аномальной жаре, которая установится в ближайшие дни. Филиал Росгидромета сообщает, что 17-19 мая дневная температура воздуха будет достигать +30…+33 градусов.

Если метеорологи правы, могут пасть рекорды тепла, так как для 17 мая исторический максимум составляет +29,2 градуса, для 18 мая +28,9, 19 мая +31,4.

В целом прогноз обещает ясную погоду без осадков и почти без ветра. В ночь на понедельник температура в Рязани не должна опуститься ниже +14 градусов, а в ночь на вторник ниже +17.

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