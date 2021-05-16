ФК «Рязань» вновь победил и вплотную приблизился к первому месту

Болельщики ФК "Рязань" ждут от команды первого места.

16 мая футбольный клуб «Рязань» на домашнем стадионе обыграл столичное «Строгино». Этот успех позволил «горожанам» сократить отставание от первого места в 3-й группе ПФЛ до одного очка.

В первом тайме у «Рязани был целый шквал опасных моментов, но реализовать удалось лишь один. Перед перерывом Владислав Фасхутдинов в очередной раз мастерски зацепился за мяч после длинного паса и, обыграв защитника, выкатил во вратарскую Георгию Журавлеву. В начале второй половины встречи «Строгино» могло отыграться, но Сергей Белый не попал в почти пустой створ. В итоге взятие ворот на 77-й минуте праздновали хозяева, и главным творцом гола вновь стал Фасхутдинов. Войдя в штрафную, он оставил не у дел двух защитников, выдал пас-конфетку в район 11-метровой отметки Евгению Дегтяреву, и тот не промахнулся – 2:0!

В следующем туре команду Виктора Навоченко ждет важнейшая игра в борьбе за лидерство. 21 мая в Липецке «Рязань» сразится с местным «Металлургом», который пока идет на верхней строчке, но подпустил главного преследователя вплотную из-за поражения «Красному».

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