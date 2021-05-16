Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт16 мая 2021 11:49

ФК «Рязань» вновь победил и вплотную приблизился к первому месту

Важнейшей в борьбе за лидерство станет следующая игра – против липецкого «Металлурга»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Болельщики ФК "Рязань" ждут от команды первого места.

Болельщики ФК "Рязань" ждут от команды первого места.

16 мая футбольный клуб «Рязань» на домашнем стадионе обыграл столичное «Строгино». Этот успех позволил «горожанам» сократить отставание от первого места в 3-й группе ПФЛ до одного очка.

В первом тайме у «Рязани был целый шквал опасных моментов, но реализовать удалось лишь один. Перед перерывом Владислав Фасхутдинов в очередной раз мастерски зацепился за мяч после длинного паса и, обыграв защитника, выкатил во вратарскую Георгию Журавлеву. В начале второй половины встречи «Строгино» могло отыграться, но Сергей Белый не попал в почти пустой створ. В итоге взятие ворот на 77-й минуте праздновали хозяева, и главным творцом гола вновь стал Фасхутдинов. Войдя в штрафную, он оставил не у дел двух защитников, выдал пас-конфетку в район 11-метровой отметки Евгению Дегтяреву, и тот не промахнулся – 2:0!

В следующем туре команду Виктора Навоченко ждет важнейшая игра в борьбе за лидерство. 21 мая в Липецке «Рязань» сразится с местным «Металлургом», который пока идет на верхней строчке, но подпустил главного преследователя вплотную из-за поражения «Красному».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

ФК «Рязань» не подал заявку на участие в ФНЛ

Если клуб займет первое место по итогам сезона, то очень маловероятно, что он пойдет на повышение в классе (подробнее).

Минспорт заявил, что у ФК «Рязань» есть деньги для участия в ФНЛ

Правда, чиновники умолчали, что домашний стадион «Спартак» вряд ли прошел бы лицензирование (подробнее).

ФутболФутбольный клуб «Рязань»