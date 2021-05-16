Вопросы ЖКХ больше всего волнуют рязанцев

Фото: ryazan.er.ru

«Большинство заявителей, которые обратились в региональную общественную приемную партии с 11 по 14 мая, интересовали вопросы, связанные с предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, решались проблемы, с которыми рязанцы столкнулись в сфере образования и социального обеспечения, – рассказала руководитель приемной «Единой России», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

После обращения жителей микрорайона Канищево к депутату Рязанской городской Думы Сергею Дейнего был положительно решен вопрос с засыпкой дорожки вдоль многоквартирного дома на улице Бирюзова. Работы в скором времени будут выполнены.

Секретарь комиссии президиума регионального политсовета по вопросам ЖКХ и тарифной политики Татьяна Баринова разъяснила рязанке вопрос по оплате за холодное водоснабжение по приборам индивидуального учета. Еще один заявитель, проживающий в муниципальном жилье, получил консультацию, за чей счет должен проводиться ремонт водопроводного крана.

На текущей неделе личный прием провели судебные приставы-исполнители. Они разъяснили обратившейся к ним рязанке порядок взыскания задолженности по исполнительному производству.

«По вопросам, которые не были решены, направлены запросы в профильные министерства и ведомства. Они остаются на контроле приемной», — уточнила заместитель руководителя региональной приемной Елена Синица.

С 11 по 14 мая в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» поступило 16 обращений.

Реклама.