В ДТП на трассе М-5 под Рязанью есть погибший

Фото: vk.com/voditelrzn62

16 мая на трассе М-5 под Рязанью (Рыбновский район) в ДТП погиб человек. Еще трое получили различные травмами. Такую предварительную информацию «КП-Рязань» озвучили в областной ГИБДД.

«Всех забрали в больницу. Четверо тяжелых (один из них, видимо, и есть погибший – Ред.). Двое сами смогли вылезти», - написали очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, столкновение произошло между Renault Logan и «Ладой Калиной», когда Renault оказался на встречной полосе.

Подробности уточняются.

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