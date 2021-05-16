В центре Рязани перевернулось такси – пассажир в больнице

Фото: vk.com/rzn_life_vk

Ранним утром 16 мая в центре Рязани случилась авария с участием двух легковушек. Среди них такси Renault Logan, перевозившее пассажира.

Как сообщил «КП-Рязань» представитель областной Госавтоинспекции, столкновение произошло примерно в 5:50 у дома 47/24 по улице Есенина. По предварительной информации, на перекрестке с улицей Горького водитель Renault 1986 года рождения завершал маневр на запрещающий сигнал светофора.

В результате пассажир такси 1999 года рождения попал в больницу с серьезными травмами.

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