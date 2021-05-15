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Спорт15 мая 2021 20:49

ФК «Рязань» одержал победу и готов поспорить за первое место в группе

Следующий тур станет определяющим в борьбе за выход в ФНЛ
Источник:kp.ru
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В субботу, 15 мая, футбольный клуб «Рязань» в рамках очередного тура ПФЛ принимал на своем поле ФК «Строгино».

В конце первого тайма в составе хозяев отличился Георгий Журавлев (на 43-й минуте), а в середине второго – Евгений Дегтярев (77-я минута). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ФК «Рязань».

Победа «горожан» в сочетании с проигрышем липецкого «Металлурга», идущего на первом месте, позволили рязанцам приблизится вплотную к лидеру.

После 24 туров клубы из Липецка и Рязани разделяет всего одно очко. В рамках 25-го тура командам предстоит провести очную встречу, которая во многом и определит судьбу путевки в ФНЛ. Игра пройдет в Липецке.

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