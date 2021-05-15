Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 15 мая

В субботу, 15 мая, в Рязанской области список жертв коронавирусной инфекции пополнили еще два человека. В оперативной группе рассказали, что это 67-летняя женщина и 74-летний мужчина.
Оба скончались в марте. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекции.
Всего по официальным данным, в Рязанской области на 15 мая COVID-19 унес жизни 487 человек.
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