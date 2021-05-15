Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье15 мая 2021 12:29

Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 15 мая

В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В субботу, 15 мая, в Рязанской области список жертв коронавирусной инфекции пополнили еще два человека. В оперативной группе рассказали, что это 67-летняя женщина и 74-летний мужчина.

Оба скончались в марте. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекции.

Всего по официальным данным, в Рязанской области на 15 мая COVID-19 унес жизни 487 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани заработали два круглосуточных пункта вакцинации от COVID-19

Их работа в таком режиме продлится, как минимум, до конца лета (подробности).

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Рязани