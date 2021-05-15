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Здоровье15 мая 2021 11:29

Все о коронавирусе в Рязанской области на 15 мая

Оперативная группа опубликовала свежую сводку
Источник:kp.ru
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В субботу, 15 мая, в Рязанской области выявили 46 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 28 478 рязанцев.

Поправились за сутки 52 человека. Общее количество выздоровевших – 26 937 человек.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесены еще два человека. Всего по официальным данным, в Рязанской области на 15 мая COVID-19 унес жизни 487 человек.

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Их работа в таком режиме продлится, как минимум, до конца лета (подробности).

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