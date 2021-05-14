Росгвардия проверит, как охраняются рязанские школы

С 18 мая по 7 июня региональное управление Росгвардии проведет контрольно-профилактические мероприятия в образовательных учреждениях Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответе на официальный запрос «КП-Рязань».
При этом в Росгвардии подчеркнули, что такая работа ведется на постоянной основе.
- Регулярно сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы проводят проверки частных организаций, охраняющих школы, детские сады и другие образовательные учреждения, - отметили в управлении.
Также там рассказали о дополнительных совещаниях и инструктажах работников ЧОПов и отработку действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Напомним, внимание к качеству охраны образовательных учреждений возросло после трагедии, случившийся в Казани. Когда 11 мая 19-летний парень зашел в школу во время занятий и открыл стрельбу по людям. Погибли 9 человек, еще несколько детей оказались в реанимации.
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