Росгвардия проверит, как охраняются рязанские школы

С 18 мая по 7 июня региональное управление Росгвардии проведет контрольно-профилактические мероприятия в образовательных учреждениях Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответе на официальный запрос «КП-Рязань».

При этом в Росгвардии подчеркнули, что такая работа ведется на постоянной основе.

- Регулярно сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы проводят проверки частных организаций, охраняющих школы, детские сады и другие образовательные учреждения, - отметили в управлении.

Также там рассказали о дополнительных совещаниях и инструктажах работников ЧОПов и отработку действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Напомним, внимание к качеству охраны образовательных учреждений возросло после трагедии, случившийся в Казани. Когда 11 мая 19-летний парень зашел в школу во время занятий и открыл стрельбу по людям. Погибли 9 человек, еще несколько детей оказались в реанимации.

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