Андрей Макаров примет участие в предварительном голосовании

Фото: РОО "Единая Россия".

В пятницу, 14 мая, член президиума Генсовета «Единой России», председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России».

«Я пять лет работаю депутатом Государственной Думы от Рязанской области. Сегодня перед тем, как принять решение подать документы, я отчитался перед жителями области о своей работе. Для меня очень важно, чтобы именно люди оценивали то, что было сделано», – поделился парламентарий.

Андрей Макаров отметил, что подача документов на праймериз для него означает предварительную оценку работы, которая была проведена им в качестве депутата Госдумы седьмого созыва.

«Механизм предварительного голосования, который предложила «Единая Россия», состоит в том, чтобы свое мнение могли высказать не только члены партии, а все, для кого этот вопрос важен. То есть каждый человек, который может поставить оценку. Я отчитался. Теперь жду оценку. А дальше уже люди решают, кто должен представлять их интересы от Рязанской области в нижней палате парламента», – высказал свое мнение председатель комитета по бюджету и налогам.

Андрей Макаров родился в Москве в 1954 году. В 1976 году окончил юридический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова. Кандидат юридических наук. В 1993 году входил в рабочую группу по подготовке проекта новой Конституции РФ. Депутат Государственной Думы первого, второго, четвертого, пятого, шестого и седьмого созыва. Член фракции «Единая Россия». Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам.

На правах рекламы.