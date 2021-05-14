Пропавшего без вести три года назад рязанца нашли под Калугой.

Рязанца, три года назад исчезнувшего в Клепиковском районе, нашли в городе Обнинск Калужской области. Данную информацию «КП-Рязань» подтвердили в СУ СК России по Рязанской области.

Напомним, 61-летний уроженец Тумы пропал в августе 2018 года. Во время проверки следователи установили, что в последний раз его видели родственники в городе Спас-Клепики.

«Может передвигаться на попутных автомобилях и находиться в соседних с Рязанской областью регионах», - говорилось тогда в ориентировке.

В начале мая 2021 года пожилого мужчину нашли в Обнинске. По словам местных жителей, его часто видели у магазинов, где он просил еду.

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