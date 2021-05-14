Из-за «Авиадартса-2021» в Рязани ограничат движение транспорта

Утром 17 мая в Рязани ограничат въезд транспорта на улицу Белякова со стороны улицы Забайкальской в районе остановки «Дягилевский городок», сообщает пресс-служба городской администрации. Кроме того, будет закрыто движение по улице Белякова в районе дома №22 со стороны Забайкальской. Причина ограничений - проведение всероссийского этапа конкурса среди летных экипажей «Авиадартс-2021».

Снимут ограничения после завершения конкурса – утром 10 июня.

Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!