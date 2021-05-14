На Московском шоссе отключили светомузыкальный фонтан

14 мая в Рязани временно отключили светомузыкальный фонтан на Московском шоссе. Об этом сообщает администрация города. По информации властей, причина отключения – плановые технические работы.

«Временно отключен фонтан на Московском шоссе, там будут проводиться плановые технические работы. Планируется, что в прежнем режиме фонтан заработает 15 мая», - говорится в сообщении чиновников.

Фонтаны в Рязани начали готовить в начале апреля. Их собрали, помыли, установили двигатели и форсунки, а потом запустили.

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