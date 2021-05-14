Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 12-14 мая

С 12 по 14 мая в Рязанской области список жертв коронавирусной инфекции пополнили 10 человек. В оперативной группе регионального правительства сообщили о возрасте и поле скончавшихся.

12 мая в список внесли 63-летнюю и 66-летнюю женщин, а также 63-летнего мужчину.

13 мая – 63-летнего, 64-летнего и 79-летнего мужчин.

14 мая – 61-летнюю, 72-летнюю, 79-летнюю и 80-летнюю женщин.

Все жертвы, кроме 72-летней женщины, скончались еще в феврале. Последняя умерла в марте.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекции.

Всего по официальным данным, на 14 мая COVID-19 унес в Рязанской области жизни 485 человек.