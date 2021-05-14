В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

Днем в пятницу, 14 мая, главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, опубликовало метеопредупреждение.
Во второй половине дня 14 мая, с сохранением ночью и днем 15 мая на территории Рязанской области ожидаются местами ливневые дожди, гроза, град в отдельных районах и сильные порывы ветра 12-17 м/с.
Рязанцев и гостей региона просят соблюдать простые правила безопасности: избегать рекламных конструкций, крыш домов, линий электропередач, деревьев.
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