В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

Днем в пятницу, 14 мая, главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, опубликовало метеопредупреждение.

Во второй половине дня 14 мая, с сохранением ночью и днем 15 мая на территории Рязанской области ожидаются местами ливневые дожди, гроза, град в отдельных районах и сильные порывы ветра 12-17 м/с.

Рязанцев и гостей региона просят соблюдать простые правила безопасности: избегать рекламных конструкций, крыш домов, линий электропередач, деревьев.

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