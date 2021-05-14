Еще четыре смерти от COVID-19 признали в Рязанской области

Оперштаб 14 мая сообщил еще о четырех смертельных случаях COVID-19 в Рязанской области. Теперь жертвами коронавируса в регионе официально признаны 485 человек, однако связанных с инфекцией летальных исходов на деле гораздо больше (подробнее).
Новых заражений в Рязанской области за минувшие сутки зарегистрировали 45. Всего диагноз COVID-19 здесь ставили уже 28432 раза.
От медиков в пятницу пришла информация о выздоровлении 49 пациентов с коронавирусом.
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