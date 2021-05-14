Сотрудников УРТ принуждают участвовать в праймериз

Похоже, что замдиректора немного попутала свои служебные обязанности.

Сотрудников автобусного подразделения УРТ принуждают к участию в предварительном голосовании одной из партий, стремящейся попасть в Государственную Думу на сентябрьских выборах. Информацию об этом распространил депутат Рязанской городской Думы Алексей Захаров.

Свои слова народный избранник подкрепил видеороликом, снятым на собрании сотрудников. На записи отчетливо слышно, как заместитель директора Вероника Папенко «просит» работников зарегистрироваться на сайте праймериз и проголосовать за одного из кандидатов.

- Добрый день коллеги! Сегодняшнее наше собрание посвящено предварительному голосованию. <…> Значит, все кто регистрировались на сайте через госуслуги, большая просьба именно к этим сотрудникам, чтобы вы определились, какого числа вы будете участвовать в предварительном голосовании. <...> С этой информацией подойти к начальнику отдела кадров Ирине Александровне, чтобы она все это дело занесла в табличку, - заявила женщина с видеоролика.

При этом, как утверждает Захаров, присутствовавший на собрании, люди ждали решения проблем с зарплатами, подвижным составом и многим другим. Однако руководство предприятия предложило им совсем другую повестку, никак не связанную с работой предприятия.

Любопытно, но, заметив, что ее снимают на видео, госпожа Папенко, быстро поменяла тактику и сообщила, что никого не принуждает, а участие в праймериз сугубо добровольное.

Мы специально опустили название партии, о которой идет речь в видеоролике, так как считаем данный случай нарушением именно со стороны руководства муниципального предприятия, а не политиков.

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