Рязанку заставили взять кредит – рассказываем, как избежать уловок мошенников

Рязанка оформляла кредит, думая, что спасается от мошенников. В итоге потеряла 127 тысяч рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

Рязанка лишилась крупной суммы денег, став жертвой метода социальной инженерии, сообщает региональное отделение Банка России.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники якобы оформили кредит. Мужчина предложил провести ряд операций, чтобы отследить, куда перечислены деньги. Рязанка тут же назвала ему все коды, которые приходили в СМС-сообщениях и, сама того не понимая, оформила настоящий кредит в 250 тысяч рублей.

Но на этом ничего не закончилось, все также следуя инструкция «сотрудника банка», она стала переводить деньги на другой счет. Успела перевести только 127 тысяч, потом банк, увидев не характерную активность, заблокировал карту.

По славам специалистов, мошенники использовали методы социальной инженерии: запугали женщину возможной потерей денег и не дали времени на раздумья.

— В таких ситуациях необходимо написать заявление в полицию, сообщить о случившемся в банк, — напомнил начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин. — К сожалению, сейчас становится популярной схема, когда мошенники обманом вынуждают людей брать деньги в долг. Человеку кажется, что он не рискует своими средствами на карте, а оперирует какими-то номинальными суммами, оформляя якобы «технический кредит». В итоге оказывается, что кредит настоящий, его нужно выплачивать.

Специалисты советуют, если поступил звонок якобы из банка, не нужно сразу же выполнять инструкции собеседника. Необходимо положить трубку и перезвонить по официальному номеру организации.

Ранее в Рязани задержали мошенника, который по необычной схеме вытягивал деньги из рестораторов (подробнее о преступной схеме).

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