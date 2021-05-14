В рязанскую колонию пытались передать конфеты с «сюрпризом»

В Рязанской области предотвратили передачу наркотиков в колонию-поселение №4 (Скопинский район). С «сюрпризом» оказались конфеты, предназначенные для одного из арестантов.

«Путем разрезания конфет марки «Нимет» были обнаружены прозрачные полиэтиленовые свертки», - сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

Внутри каждой из 10 таких импровизированных капсул в свертках было белое порошкообразное вещество общим весом почти 1,7 грамма. Экспертиза показала, что это метадон.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п «а», ч.2 ст.228.1 УК РФ.