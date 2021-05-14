У храма в Рязани пьяница избил прихожанку

Утром 13 мая возле одного из храмов Рязани пьяница избил прихожанку. Дебошира задержали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Советском районе города. Нетрезвый мужчина пытался пройти в храм и вел себя неадекватно, приставая к прохожим. В какой-то момент он нанес несколько ударов по лицу прихожанке – женщине 1961 года рождения, по-видимому, пытавшейся его урезонить.

Информация поступила патрульным, которые остановили бесчинство. Задержанным оказался житель Омской области 1979 года рождения