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Общество14 мая 2021 9:54

У храма в Рязани пьяница избил прихожанку

Дебошир приставал к прохожим и в итоге дошел до рукоприкладства. Бесчинство остановили патрульные
Антон КОНОВАЛОВ
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Утром 13 мая возле одного из храмов Рязани пьяница избил прихожанку. Дебошира задержали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Советском районе города. Нетрезвый мужчина пытался пройти в храм и вел себя неадекватно, приставая к прохожим. В какой-то момент он нанес несколько ударов по лицу прихожанке – женщине 1961 года рождения, по-видимому, пытавшейся его урезонить.

Информация поступила патрульным, которые остановили бесчинство. Задержанным оказался житель Омской области 1979 года рождения