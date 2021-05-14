ГК «Стройпромсервис» стала Золотым партнером «Сбербанка».

Фото: ГК «Стройпромсервис»

На этой неделе группа компаний «Стройпромсервис» получила статус «Золотого партнера» по объему ипотечных сделок и высоким показателям продаж по итогам 1 квартала 2021 года. Награда подтверждает большое количество сделок с привлечением кредитных средств банка, - отметили представители компании.

- В 2021 году, как и прежде, мы подтвердили репутацию надежного застройщика. Современные жилые комплексы «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы» стабильно пользуются большим спросом у рязанцев. Это в очередной раз подтвердила высокая оценка ведущего банка страны, который является постоянным и долгосрочным партнером, - рассказали в компании.

Напомним, совсем недавно ГК «Стройпромсервис» и Сбербанк запустили совместную программу сниженной ипотечной ставки по Госпрограмме 2020, благодаря чему, сегодня доступна покупка квартиры всего под 2,4%.

Эти обстоятельства гарантируют покупателям квартир качество и надежность сотрудничества с ГК «Стройпромсервис".

Получить полную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир и жилых комплексах ГК «Стройпромсервис" можно по телефону +7(4912)247-000 и на сайте stroy-proms.ru.

ГК «Стройпромсервис»

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