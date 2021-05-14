Рязанский минздрав не смог ответить, когда начнут выдавать бесплатные лекарства детям

Чиновники рязанского минздрава попытались объяснить, почему в регионе не выдают бесплатные лекарства детям. По их словам, это вопрос находится в «стадии разработки». Так ведомство ответило на жалобу рязанки на странице губернатора Николая Любимова в «Вк».

«Хотелось бы узнать, когда в Касимове начнут выдавать бесплатные лекарства детям? Уже более двух месяцев не выдают лекарства, так как якобы не заключены договоры с аптеками. Вы решили смертность повысить? Или все льготные категории детей, получающих бесплатно лекарства, резко разбогатели?

Ни по одному номеру горячих линий дозвониться невозможно, просто никто не берет трубку, это разве горячие линии? В приемной хронически занято», - написала девушка и прикрепила скрин с телефона, который указывает на 60 попыток автодозвона.

Девушка прикрепила скрин с телефона, на котором видно, что до минздрава пытались дозвониться 60 раз.

«Вопрос о заключении договора для поставки льготных лекарств находится на стадии разработки. Просим прощения за неудобства. Телефонная линия приемной регионального министерства может быть занята в связи с большим количеством поступающих звонков», - коротко ответили чиновники.

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