Губернатор Любимов поздравил рязанских мусульман с Ураза-байрамом

Губернатор Николай Любимов поздравил всех мусульман Рязанской области с праздником Ураза-байрам. В телеграмме, которую глава региона правил председателю Духовного управления мусульман региона Рашиду Бултачееву, сказано, что «этот праздник имеет особое значение для каждого верующего человека».

«Он несет в себе идеи духовного совершенствования, вдохновляет людей на милосердные и добрые дела, служит укреплению взаимопонимания между народами разных конфессий. В Рязанской области, где проживают представители многих национальностей, Ураза-байрам стал символом бережного отношения к лучшим духовно-нравственным традициям, сохранения дружбы, взаимного уважения и согласия жителей региона», - говорится в телеграмме за подписью Николая Любимова.

Отметим, что второй год подряд в Рязани Ураза-байрам отмечают без коллективного намаза (читать подробнее).

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