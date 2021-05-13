СК ищет родных женщины, тело которой обнаружили в Лесопарке.

Следователи продолжают разыскивать родственников женщины, тело которой обнаружили 4 мая в Лесопарке. Тогда недалеко от места обнаружения трупа находилась одежда погибшей и документы.

По предварительным данным, причина смерти – утопление, но проверка еще продолжается. Несмотря на то, что объявился предполагаемый племянник женщины, следователи продолжают искать ее родных.

Если вы являетесь родственником женщины, звоните в Московский МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области по адресу: улица Мервинская,7 или звоните по телефону: (4912) 34-02-80.

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