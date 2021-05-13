Пожар в больнице №10 Рязани потушили – никто не пострадал

Днем 13 мая в региональное управление МЧС поступила информация о задымлении на территории больницы №10, расположенной в Рязани на улице Крупской. Прибывшие на место пожарные обнаружили в больнице возгорание, которое ликвидировали через 15 минут после поступившей информации.

В результате пожара никто из людей не пострадал, повреждено имущество на площади 6 квадратных метров. Администрация больницы эвакуировала около 50 человек.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

Боролись с огнем 49 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

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