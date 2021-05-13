У рязанца за долги по штрафам и налогам арестовали фургон

У рязанца за долги по штрафам и налогам арестовали автомобиль.

В Рязани на посту ДПС арестовали фургон Renault Cangoo 2013 года выпуска, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области. По данным ведомства, у мужчины с 2019 года скопились долги по налогам, а также просроченный штрафы ГИБДД. Общая сумма задолженностей составила 614 тысяч рублей.

Приставы в присутствии понятых заполнили все необходимые документы, а арестованный автомобиль оставили должнику на ответственное хранение.

Как отмечают в ведомстве, приставы могут арестовать и эвакуировать автомобиль должника и без участия владельца. Все расходы по совершению исполнительных действий, в том числе по хранению арестованного имущества, взыскиваются с должника.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!