В Рыбновской школе-интернате появятся новые шторы

«Передала Рыбновской школе-интернату для детей-сирот совместно с благотворительным фондом «Возрождение и надежда» и предпринимателем Лидией Симоновой ткань для пошива штор», – рассказала член фракции «Единой России» в Государственной Думе Елена Митина.

По словам директора учреждения Валерия Протасова, было очень приятно, когда позвонила Елена Анатольевна и предложила такую помощь. Ткани оказалось так много, что они поделились ею еще с двумя учреждениями – Костинской школой-интернатом и рязанской школой-интернатом «Вера».

Было принято решение, что одна часть материала пойдет на пошив штор, а другая – на обивку стульев.