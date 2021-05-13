Что делать при ущербе от разгула стихии, рассказали рязанские метеорологи

Рязанский гидрометцентр опубликовал памятку для тех, кто пострадал от разгула стихии. Метеорологи разъяснили, как правильно документировать последствия опасного гидрометеорологического явления, будь то сильный ветер, град, ливни или другие капризы погоды.

«Если у Вас возник ущерб от природной стихии, сфотографируйте повреждения с разных ракурсов и немедленно позвоните в Рязанский ЦГМС по телефонам: (4912) 25-25-81 – метеоотдел (в рабочее время) или 25-38-09 (круглосуточно)», - призвали в учреждении.

Филиал Росгидромета, если погодное явление зафиксировано ближайшей метеостанцией, выдаст справку, которая потребуется для обращения в страховую компанию, суд или другие государственные органы. В этом документе будет указана информация об интенсивности, продолжительности и других характеристиках стихийного бедствия. Бесплатной справка может быть «при достижении критериев опасного явления».

Рязанский ЦГМС также описывает случаи, когда природные катаклизмы проявляются локально и могут быть не отмечены метеонаблюдателями. Тогда решается вопрос о выезде специалиста на полевое обследование, если заявление поступило в разумные сроки (как правило, не более 3 суток) и/или последствия катаклизма еще не ликвидированы. Когда ущерб особенно масштабен, по инициативе властей и МЧС составляется акт, на основе которого заявителям потом выдаются справки.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Под Рязанью мощный ветер обрушил ель на жилой дом

В результате происшествия никто из людей не пострадал (подробнее).

Во время мощного ветра в службу спасения поступило 11 сообщений о поваленных деревьях

В Рязани ликвидируют последствия разыгравшейся непогоды (подробнее).