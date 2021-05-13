На две недели в Рязани перекроют движение на одной из улиц города

Утром 17 мая в 5-м Озерном переулке (микрорайон Семчино) перекроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Причина перекрытия – прокладка газопровода в районе дома №4.

По информации властей, открыть движение планируют 31 мая в 00:00.

«На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Администрация города просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении.

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